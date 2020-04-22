Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl'e getirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan 123 Türk vatandaşı uçakla Bingöl'e getirildi. Vatandaşlar gerekli işlemler sonrasında havalimanından otobüslere alınarak, önceden hazır hale getirilen yurda yerleştirildi. Korona virüsle mücadele kapsamında salgın sonrası bulundukları ülkede kalan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda da Macaristan üzerinden Bingöl'e 123 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla getirildi. Bingöl Havalimanına inen uçaktan alınan 123 kişinin gerekli sağlık tedbirleri alınarak kontrolleri yapıldı. Valizleri de dezenfekte edilerek hazır bekletilen otobüslere alınan yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara götürülerek yerleşmeleri sağlandı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı

Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek

2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı