Macaristan'dan Bisikletle Gelip Bilecik'te Gönüllü Çiftçilik Yapıyorlar

HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde bankacılık sektöründen ayrılıp permakültür (sürdürülebilir tarım) çiftliği kuran 41 yaşındaki girişimci Selçuk Şahin , çiftliğinde dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırlıyor.Permakültür anlayışına göre tasarlanan çiftliğin kilometrelerce uzaklardan gelen ziyaretçileri, kendileri için ayrılan 7-8 kişilik bölümlerde konaklayabiliyor.Çiftliği internet üzerinden gönüllüler sitesinden görerek Macaristan 'dan bisikletleriyle yola çıkan Dora Kovats ile Alan Iversan, 7 bin kilometre yol katederek Gölpazarı'na geldi.Çiftlikte, horoz sesiyle uyanan, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltıyla güne başlayan, odun kırıp evcil hayvanları elleriyle besleyen, bulaşıkları hep birlikte yıkayan çift, doğal sirke, salça ve ekmek yapmayı, zeytin fermantasyonunu, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını öğreniyor.Onlarca ülkeden gönüllüler geliyorÇiftlik sahibi Selçuk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çiftliği 2008 yılında bir arkadaşıyla ortak olarak 150 bin liraya satın aldıklarını söyledi. İstanbul 'da uzun süre ilaç ve bankacılık sektöründe çalıştığını, 2014'te hem bankacılık sektöründeki işinden hem de ortaklıktan ayrıldığını anlatan Şahin, ekolojik tarımla sebze yetiştirdiklerini, zeytincilik ve hayvancılık yaptıklarını söyledi.Şahin, bunun yanında dünyanın her yerinden insanların yaptıkları işleri görüp, deneyimlemeye geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"200'ün üzerinde gönüllü ağırladık çiftliğimizde, son iki senede. Burada sabah erkenden kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz, akşamdan zaten ne yapacağımız belli oluyor. Kış döneminde özellikle krem ve sabunlar yaparak geçinmeye çalışıyorum. Yazın ürettiğimiz ürünlerin etiketlerini yapıyoruz. Ne kadar çok insan gücü olursa o kadar çok çalışabiliyoruz. Kışın odun kesmeye yardımcı oluyorlar ziyaretçilerimiz. Çiftliğimizde İspanya Danimarka , Macaristan, Almanya Azerbaycan gibi birçok ülkeden gönüllü ağırladık."Şahin, son olarak Macaristan'dan 7 bin kilometre katederek bisikletle iki kişinin geldiğini belirtti.Bu ziyaretçilerin, tur bitiminde bir çiftlik almayı hedeflediğini aktaran Şahin, "Beraber orada yaşamak istiyorlar. Bunu yapmadan önce de bir çiftlikte gerçekten yapmaları gereken nedir, karşılaşabilecek oldukları sorunlar nedir; bunları deneyimlemek için buraya geldiler. Rotaların üzerinde bu tür çiftliklere de uğrayıp kendilerini geliştirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı. Hindistan 'a gideceğiz"Macaristan doğumlu 33 yaşındaki Dora Kovats ise macera dolu bir yolcuğun ardından bisikletle Gölpazarı'na geldiklerini anlattı.Alan Iversan ile 10 ay önce bu maceraya başladıklarını dile getiren Kovats, "Alan ile Macaristan'da yolda tanıştık ve beraber devam etmeye karar verdik. Hindistan'a gitmek üzere yola çıktık, Güney Asya üzerinden devam edeceğiz yolumuza. Her tarafı keşfederek yavaş bir yolculuk yapmak istiyoruz." dedi.Kovats, İtalya ve Balkanlar'ı dolaştıklarını, yaklaşık iki ay Yunanistan 'da zaman geçirip iki hafta önce de İstanbul'a geldiklerini belirtti.Türkçeyi biraz bildiğini söyleyen Kovats, "Üç yıl önce Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsünde öğrendim. Türkçe, Macarcaya çok benziyor. Bu çiftliği gönüllülük sitelerinden bulduk. Burası ilk geldiğimiz çiftlik ve burada öğrendiklerimizle ileride bir permakültür çiftliği kurmayı planlıyoruz." bilgilerini paylaştı.Danimarkalı 27 yaşındaki Alan İversan de 15 bin kilometre yol katettiğini ifade ederek, "Çok fazla kötü deneyimim olmadı yolda. Dora ile 7 bin kilometredir yollardayız. Genellikle insanlar bize karşı çok arkadaşça davrandı. Günde 50-70 kilometre gidiyoruz. Hindistan'a belki 7 ay sonra varmayı hedefliyoruz. Ailemize telefonla internet üzerinden haber veriyoruz." diye konuştu.