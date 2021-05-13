Macaristan'dan gönderilen tebrik kartları Batman'da gençlere dağıtıltı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından hayata geçirilen "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Macaristan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla gönderilen tebrik kartları Batmanlı gençlere dağıtıldı.

TÜGVA Batman Şubesi üyelerince kentteki 300 genç ve çocuğa tebrik kartı ulaştırıldı.

TÜGVA Batman Şube Başkanı Mehmet Onutçu, başlatılan proje ile Avrupa'da yaşayan Türk gençleri ile Türkiye'deki gençlerin ortak çalışmalara imza atacağını söyledi.

Onutçu, proje ile Avrupa ve Türkiye'deki gençlere sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlenirken öğrenci değişim projeleri ile de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanacağını dile getirerek, ilk etkinlik olarak UID Macaristan Şubesi tarafından gönderilen 300 bayram tebrik kartının Batmanlı genç ve çocuklara dağıtıldığını aktardı.

Onutçu, projenin hayırlı olmasını diledi.