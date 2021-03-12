Macaristan'dan Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna destek - Son Dakika

Macaristan'dan Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna destek

12.03.2021 16:37
Macaristan'dan Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna destek, System.String[]

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna somut destek verdiklerini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna somut destek verdiklerini söyledi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Başkent Tiflis'te Dışişleri Bakanlığında basına kapalı toplantıda bir araya gelen Szijjarto ile Zalkaliani, ülkeler arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zalkaliani, ülkesinin AB ile entegrasyonu süreci ve toprak bütünlüğüne verdiği destek için Macaristan'a teşekkür etti.

Zalkaliani, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarına değinerek, dünyada herkesin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmesine rağmen Rusya Federasyonu'nun Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Tiflis hükümetinin kontrol ettiği topraklara yönelik işgal güçlerince sözde sınır hatlarında tel çitlerin montaj çalışmaları ve bu hatlardan Gürcistan vatandaşlarının kaçırılması gibi yasa dışı faaliyetlerin sürmesine tepki gösteren Zalkaliani, şunları kaydetti:

"Krizin (işgal faaliyetleri) Kovid-19 sırasında şiddetlenmesi ve Gürcistan'ın ilhakı, işgali ve yasa dışı sınırlandırmasının devam etmesi kabul edilemez. Ayrıca, Rusya'nın kendi siyasi spekülasyon ve etkisini artırmak için insan hakları meselelerini kullanması da endişe verici."

Söz konusu iki bölgedeki duruma ilişkin Szijjarto'yu bilgilendirdiklerini kaydeden Zalkaliani, Gürcistan'ın bu çatışmaların siyasi yöntemlerle çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde gereken adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

Szijjarto da Gürcistan'ın NATO ve AB ile entegrasyonu yolunda Tiflis hükümetine somut destek verdiklerini dile getirdi.

AB'nın güçlenmeye ihtiyacı olduğunu, bu açıdan da yeni üyeleri ve müttefikleri araması gerektiğini vurgulayan Szijjarto, Gürcistan'ın 2024'te AB'nın tam üyesi olmak için başvuruda bulunacağını hatırlatarak, "Avrupa'nın ekonomik ve siyasi açıdan güçlendirilmesi için AB'nin genişleme süreçleri ve yeni müttefikleri, yeni ortakların arayışı gerekiyor. Bu yönde Gürcistan en iyi adaylardan biri." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ticaret hacmi yüzde 9 azalmasına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmeye devam ettiğine işaret eden Szijjarto, ayrıca eğitim alanında ülkeler arasında somut iş birliğinin sürdüğünü aktardı.

Szijjarto, daha sonra Tiflis'te Hükümet binasında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından da kabul edildi.

Avrupa Birliği, Macaristan, Gürcistan, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'dan Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna destek - Son Dakika


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