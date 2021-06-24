Macaristan'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye "sömürgeci" suçlaması - Son Dakika

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye tepki gösterdi.

Bakan Varga, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte'nin, "eski sömürgeci kibriyle" konuştuğunu dile getirdi.

Varga, "Yaşadığım sürece tüm gücümle Macarların ne Rutte ne de bir başka sömürgeci önünde diz çökmemesi için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Rutte, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın, eşcinselliği pedofili ile karıştırdığını belirtip, Macaristan'ın, yasayı geri çekmesi, aksi takdirde Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu Başkanı ve 13 AB ülkesi yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından 22 Haziran'da imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın, AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.