Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası
Son Dakika Güncel Haber

Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası

1 saat önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, Romanya'nın Valea Uzului kentinde meydana gelen olaylar dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ama kendisinin diyaloğu reddettiğini söyledi.

Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası, System.String[]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, Romanya'nın Valea Uzului kentinde meydana gelen olaylar dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ama kendisinin diyaloğu reddettiğini söyledi.
Magyar, düzenlediği basın toplantısında, Romanya'nın Valea Uzului kentinde bulunan Rumen aşırıcılarının Macar askeri mezarlığına izinsiz girdiğini ve "Macar karşıtı provokasyon" yaptığını kaydetti.
Yaşananlar nedeniyle Romanya'ya protesto notası verildiğini dile getiren Levente, "Valea Uzului olayları dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ama kendisi diplomaside eşi benzeri görülmemiş şekilde diyaloğu reddetti." diye konuştu.
Olaylarda mezarların tahrip edildiğini ve barışçıl gösteri yapan Macarların saldırıya uğradığını savunan Levente, Rumen güçlerinin duruma herhangi bir müdahalede bulunmadığını öne sürdü.
Romanya hükümetinden olaylarla ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Levente, Romanya'daki Macar azınlığın barış içinde yaşaması için Macar hükümetinin Romanya ile iyi ilişkiler içinde olmak istediğini vurguladı.
Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Macar askerlerin yer aldığı anıt mezarın bulunduğu bölgeye Rumen belediyesi Rumen askerler için anıt mezar yapma kararı almıştı.
Belediyenin aldığı karara karşı çıkan ve olayı protesto eden bölgedeki Macar azınlık ve mezarlığın açılışına katılmak için gelen Rumenler arasında dün arbede yaşanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]