Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Timmermans'a Tepki

Macaristan'dan Timmermans'a Tepki

54 dakika önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın, göçmen düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Macaristan'dan Timmermans'a Tepki, System.String[]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın, göçmen düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Timmermans'ın, Avrupa'ya yönelen sığınmacılar için yeni bir kanal açmaya çalıştığını ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un adamı olduğunu öne sürdü.

Timmermans'ın göçmenleri Avrupa'ya getirmeye çalıştığını ve açık bir şekilde "Soros'un adamı" olduğunu iddia eden Szijjarto, "Net bir şekilde Soros'un adamı hakkında konuşuyoruz. Eğer böyle olmasaydı Brüksel'de Soros'u dört defa, George Soros'a bağlı kuruluşların temsilcilerini ise sayısız kez kabul etmezdi." diye konuştu.

Szijjarto, göçün organize edilmemesi, bilakis durdurulması gerektiğini ancak Soros'un talimatı üzerine Timmermans ve Avrupa sosyalistlerin Avrupa'ya yönelen göçü arttırmak istediğini iddia etti.

Suriye ve Libya krizlerinde herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığını kaydeden Szijjarto, her an Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinden 30-35 milyon düzensiz göçmenin Avrupa'ya gelmek için harekete geçebileceğini savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Avrupa, Macaristan, Güncel
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