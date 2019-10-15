Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü
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Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü

2 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde ettikleri takdirde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde ettikleri takdirde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, "Macaristan halihazırda AB'de yakın zamanda oluşturulacak olan Komisyon'da, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde etmek için mücadele ediyor. İhtimalim düşük değil ama mücadele çok çetin. Eğer bu üyeliği alabilirsek o zaman (AB'nin) Doğu Ortaklığı Programı kapsamında Azerbaycan ile üyelik konusunda ise Türkiye ile iş birliğimiz olacak. Çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Orban ayrıca, 19 Eylül'de Budapeşte'de Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisinin açıldığını hatırlattı.

AB Komisyonu'nun Türkiye'yi de ilgilendiren genişlemeden sorumlu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın üyeliği JURİ tarafından 30 Eylül'de "çıkar çatışması" nedeniyle reddedilmişti.

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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