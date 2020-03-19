Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı - Son Dakika

Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telekonferansla görüştü.

Macaristan'dan Türkiye'ye sığınmacı konusunda anlaşma çağrısı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telekonferansla görüştü. Görüşmenin ardından Macar Bakan Szijjarto basın toplantısı düzenledi. Szijjarto toplantıda sığınmacılara yönelik, "AB ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmalı" dedi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir telekonferans yaptığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto'yla video konferansla yaptığımız görüşmede; korona virüs salgınına karşı ortak mücadele, ikili ilişkilerimiz, Suriye, Libya ve AB konularını ele aldık" notunu düştü. Telekonferansın ardından Macar Bakan Szijjarto basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Szijjarto, AB'ye yönelen sığınmacı akınını Türkiye'nin durdurmasının beklenemeyeceğini belirterek, "AB ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:44 Kaynak: İHA

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