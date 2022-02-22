Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek

22.02.2022 16:15
Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi.

Görüşmede, Macaristan'ın, komşu Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirten Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

Orban, ülkesinin, durumun çözümüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) adımlarını destekleyeceğini vurgulayarak bu kapsamda sürekli olarak Batılı müttefikleriyle görüştüklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Yaptırım kararları sonrası Putin'den tehdit gibi mesaj: Yaptırımlar olmaması dünyanın çıkarına Yaptırım kararları sonrası Putin'den tehdit gibi mesaj: Yaptırımlar olmaması dünyanın çıkarına Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor

Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
15:35 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement