Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye ile bu başarılı iş birliğini sürdürmek gerekiyor. Çifte standardı ve ikiyüzlülüğü bırakmak lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Szijjarto, burada yaptığı konuşmada, yılın sonuna gelmekle beraber ciddi sınamalarla karşı karşıya kalındığını ve uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu aktardı.

Szijjarto, bu iş birliğinin karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini dile getirdi.

Salgın döneminde politikacıların rolünün birbirine ders vermek ve saldırmak yerine birbirine saygı duyarak iş birliğini geliştirmeye yönelik olması gerektiğini vurgulayan Szijjarto, "Bu dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde gelişme olmasını umuyoruz." dedi.

Szijjarto, göç sorununun giderek daha da ağırlaştığına dikkati çekerek, "Kontrolsüz göç maalesef virüsün daha çok yayılması tehlikesini yaratıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin göçmen politikasını eleştiren Szijjarto, şunları kaydetti:

"Brüksel sorumsuz göçmen politikasını sürdürüyor ve yeni göç dalgalarına teşvikler oluşturuyor. İnsan kaçakçılarının ekmeğine yağ sürülüyor. Biz yasa dışı göçe karşıyız ve bunu kabul etmek istemiyoruz. Macaristan'a kimin girip girmeyeceğine biz karar vermek istiyoruz ve bu hakkımızı saklı tutuyoruz."

Szijjarto, Türkiye ve AB'nin ilişkilerinde birçok tartışmalar olduğuna değinerek, "Bunları geride bırakıp, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk temelinde AB-Türkiye ilişkilerini sürdürmek lazım." dedi.

"Çifte standardı ve ikiyüzlülüğü bırakmak lazım"

Türkiye'nin her açıdan stratejik bir ortak olduğunu ve birçok alanda iş birliği yapıldığını belirten Szijjarto, "Türkiye ile bu başarılı iş birliğini sürdürmek gerekiyor. Çifte standardı ve ikiyüzlülüğü bırakmak lazım. Bu Macar Dış Politikası'nın temel noktalarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Szijjarto, AB ve Türkiye ilişkilerinin daha başarılı olması için çabaladıklarını vurgulayarak, "Türkiye ve bazı AB üye ülkeleri arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'nin olumlu mesajlarına rağmen Yunanistan'ın Navtex (denizcilere duyuru) ilanlarının sorulması üzerine Szijjarto, ülkesinin Yunanistan'ın AB ve NATO'da ve Türkiye'nin de NATO'da müttefiki olduğunu belirterek, "Kardeşler ve dostların sorun yaşaması iyi değildir. Bunun için iki müttefikimizin birbiriyle sorun yaşaması doğal olarak bize kötü intibalar veriyor." yanıtını verdi.

Szijjarto, dostlarının birbiriyle iyi ilişkiler geliştirmesini ve kötü olmamasını istediklerini dile getirerek, "Bizim ağırlığımızın da farkındayım. Onun için tabii emir kipi kullanmıyorum. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Her iki tarafla da aramız iyi. Tabii ki bunun normal diyalogla konuşulabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)