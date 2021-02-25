Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

25.02.2021 15:23
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini, aksi takdirde AB'nin ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini, aksi takdirde AB'nin ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Çavuşoğlu'nun Macaristan'a gelmesinin ve Büyükelçiler toplantısında konuşmasının önemine dikkati çeken Szijjarto, "Türkiye dünyada ve kendi bölgesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden Büyükelçilerimizin, Türk Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin önceliklerini ve planlarını duyması önemliydi." diye konuştu.

Szijjarto, Türkiye'nin AB'nin güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Türkiye'de halihazırda 4 milyondan fazla sığınmacı yaşıyor. Eğer bu 4 milyon kişi Türkiye'den Avrupa'ya doğru yola çıkarsa büyük problem yaşarız. Yasa dışı göç sağlık açısından da büyük riskler taşıyor. İran-Türkiye ve Suriye-Türkiye sınırında ciddi sayıda sığınmacı yaşadığını ve Türkiye'nin kendi sınırını korumadığı takdirde o kişilerin de buralara gelebileceğini biliyoruz." dedi.

AB yetkililerinden, Türkiye'ye yönelik açıklamalarında, eleştirilerinde bu durumu göz önünde bulundurmalarını isteyen Szijjarto, "Türkiye'nin sığınmacı meselesinde AB ile iş birliği yapmaması halinde AB ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Szijjarto, Macaristan-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinin sürekli güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünya ticaretinde yüzde 9 düşüş olmasına rağmen Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 yerli aşı çalışması yürüttüğünü belirten Szijjarto, bu aşıların 3. faz çalışmalarında ülkesinin de yer almasının önemli olduğunu kaydetti.

Szijjarto ayrıca enerji tedarik konusunun Orta Avrupa için her zaman büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, Macaristan'ın halihazırda yaptığı altyapı çalışmaları neticesinde 2021'in Ekim ayından itibaren Türkiye üzerinden 6 milyar metreküp doğal gaz alabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Macaristan, Mülteci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:40:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei