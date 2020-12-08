Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" - Son Dakika

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir"
08.12.2020 13:27
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir"
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir"
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