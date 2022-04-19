Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

19.04.2022 14:22
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için göstermiş olduğu gayretleri takdirle karşıladıklarını ve bu çabaların başarıya ulaşmasını umduklarını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için göstermiş olduğu gayretleri takdirle karşıladıklarını ve bu çabaların başarıya ulaşmasını umduklarını söyledi.

Macar bakan Szijjarto, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Szijjarto, Orta ve Doğu Avrupa'da kritik günler yaşandığını belirtti.

Szijjarto, söz konusu savaşın güvenlik, ekonomik olarak sonuçları olduğuna işaret ederek Türkiye ile Macaristan arasındaki stratejik iş birliğinin daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin rolünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Szijjarto, Macar halkının komşularında bir savaş olmasını istemediğini ve barıştan yana olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin gayretlerini takdirle karşılıyoruz"

Szijjarto, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk çabalarına dikkati çekerek "Rusya-Ukrayna görüşmelerinde barış için Sayın Bakanın (Çavuşoğlu) bizzat göstermiş olduğu ve Türkiye'nin gayretlerini takdirle karşılıyoruz ve umarım bu çabalar başarıya ulaşır." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes yapılmasını umduklarını aktaran Szijjarto, savaşın durdurulması ve barışa ulaşılması konusunda geçen her dakikanın önem arz ettiğini söyledi.

Szijjarto, Macaristan'ın güvenliğinin kendileri için öncelikli konu olduğunu ve ülkelerinin savaşa sürüklenmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini anlattı.

Bazı ülkelerin Ukrayna'ya yapacağı silah yardımının teslimatı için Macaristan topraklarının kullanılmasına izin vermediklerini hatırlatan Szijjarto, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki saldırılara işaret ederek bu kararın doğruluğunun kanıtlandığını kaydetti.

"Rusya'ya yönelik petrol veya doğal gaz yaptırımlarını onaylamıyoruz"

Bundan sonraki süreçte de Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah taşınmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Szijjarto, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yana olduklarını vurguladı.

Szijjarto, Rus gazının Macaristan'a sevkiyatında herhangi aksama olmadığını dile getirerek "Bu savaşın bedelini Macar halkına ödetemeyiz. Bunun için (Rusya'ya yönelik) petrol veya doğal gaz yaptırımlarını onaylamıyoruz." diye konuştu.

Rusya'dan Macaristan'a doğal gaz sevkiyatına ilişkin de Szijjarto, "Bu konuda transit ülke olarak Türkiye'nin büyük rolü var. Sayın Bakan (Çavuşoğlu) görüşmemizde teyit etti ki Türkiye bu transit rolünü devam ettirecektir. Türkiye üzerinden bu doğal gazın sorunsuz gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya doğal gaz ödemelerinin Rus para birimi ruble üzerinden yapılmasına yönelik tartışmaların anlamsız olduğunu düşündükleri belirterek Macaristan'ın, enerji arzının güvenliğin sağlanması konusunda Rus doğal gazının yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'nin, göçmenlerin ülkelerine dönmesi için gayretlerini destekliyoruz"

DEAŞ tarafından terör saldırıları düzenlenmesi konusunda gelecek dönem yeni güvenlik sorunları olacağını düşündüklerini aktaran Szijjarto, bu kapsamda sınır güvenliği önemli olduğunu ve yasa dışı göçle mücadelenin öneminin arttığını söyledi.

Szijjarto, Türkiye ile yasa dışı göç konusunda birlikte mücadele ettiklerini kaydederek "Tabii bu konuda Türkiye'nin anahtar rolü var. Biz Türkiye'ye göç yollarının tutulması konusunda yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz, bu göç konusunda önlem olarak sınır güvenlik duvarının inşa edilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin, göçmenlerin ülkelerine dönmesi için gayretlerini destekliyoruz." dedi.

AB tarafından yasa dışı göçle mücadelede Türkiye'ye söz verilen finansal konularda Macaristan'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin bu konuda Türkiye ile pazarlık yapmaması gerektiğini kaydeden Szijjarto, yasa dışı göç konusunda ödemelerin çeşitli sivil toplum kuruluşlarına değil doğrudan Türkiye'ye yapılmasını istediklerini vurguladı. ?

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Macaristan, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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