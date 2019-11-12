Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız

Brüksel 'de Türkiye 'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.View on euronews

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme saati belli oldu

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