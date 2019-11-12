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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
6 saat önce
Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.
Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:06
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