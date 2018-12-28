Son Dakika Haberleri: Macaristan Dışişleri Bakanından İsveçli Mevkidaşına Tepki

Macaristan Dışişleri Bakanından İsveçli Mevkidaşına Tepki

1 saat önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşının Macaristan'ı suçlayan açıklamasına tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri Bakanından İsveçli Mevkidaşına Tepki, System.String[]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşının Macaristan'ı suçlayan açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün "kibirli" açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İsveç'teki göçmen yanlısı hükümetin, ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklediğini iddia eden Szijjarto, İsveç'te yeni hükümetin ne zaman kurulacağının bile belli olmadığı bir dönemde Wallström'ün Macaristan'ı eleştirdiğini belirtti.

Szijjarto, Macaristan'da bu yıl düzenlenen seçimleri halihazırdaki Orban hükümetinin büyük çoğunlukla kazandığına dikkati çekerek, "Göçmen taraftarı İsveç Dışişleri Bakanı kendi ülkesi bölünmüş bir vaziyetteyken AB'nin birliği konusunda Macaristan'ı eleştiriyor." ifadesini kullandı.

Wallström, İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter'e verdiği demeçte, Macaristan'ın problemli bir ülke olduğunu ve tek başına birçok defa AB'nin ortak hareket etmesini engellediğini iddia etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:29 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Ruhsar Pekcan, İsveç, Macaristan, Dünya
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