Macaristan dönüşü Bingöl'de karantinaya alınan 123 kişi, evlerine gönderildi - Son Dakika

Macaristan dönüşü Bingöl'de karantinaya alınan 123 kişi, evlerine gönderildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Macaristan'dan ülkeye dönüşleri sağlanan 123 Türk vatandaşı, Bingöl'deki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Macaristan'dan ülkeye dönüşleri sağlanan 123 Türk vatandaşı, Bingöl'deki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Macaristan'dan 22 Nisan günü Türkiye'ye getirilen 123 kişi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Bingöl'deki Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla 123 kişi, bu sabah son kontrolleri yapılarak, evlerine gitmek üzere yurttan ayrıldı. Marmarisli Fahriye Polat, öğrenci yurdunda otel konforunda kaldıklarını belirterek, "Yurt dışına oğlumu ziyarete gitmiştim. Marmarisli Fahriye Polat, öğrenci yurdunda otel konforunda kaldıklarını belirterek, "Yurt dışına oğlumu ziyarete gitmiştim. Koronavirüs salgını nedeniyle Macaristan'da kaldık. Sağ olsun devletimiz bizleri uçakla Bingöl'e getirdi. Burada çok iyi karşılandık. Çok konforlu hijyenik bir yurda yerleştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından memleketlerine uğurlananlara Bingöl hatırası olarak fidan verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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