Macaristan, eski Başbakan Gruevski'yi iade etmeyecek

Macaristan'da mahkeme, eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin iadesini reddetti.

Macaristan'da mahkeme, eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin iadesini reddetti.

Macaristan'da mahkeme, ülkesinde yolsuzluk ve farklı suçlardan dolayı mahkum olan eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin iade davası hakkında kararını verdi.

Mahkeme, Gruevski'nin Macaristan'da mülteci statüsüne sahip olmasından dolayı Kuzey Makedonya'nın iade talebini reddetti.

Hakim tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin sadece iade konusunun meşruluğunu incelediğini ve eski Başbakanın Macaristan'da mülteci statüsüne sahip olmasından dolayı yürürlükteki kanunlara göre kaçtığı ülkeye iadesinin mümkün olmadığını belirtti.

Gruevski hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin hala yürürlükte olduğunu ve mahkemenin kararının sadece Macaristan'da geçerli olduğunu vurgulayan hakim, ayrıca gözaltındaki Gruevski'nin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.

Olay

Gruevski, 13 Kasım 2018'de Facebook hesabından ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu. Gruevski, 20 Kasım'daki bir paylaşımında ise başvurusunun Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını duyurmuştu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım'da Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım'da Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski hakkındaki uluslararası tutuklama emri ise 13 Kasım'da çıkartılmıştı.

Gruevski, Kuzey Makedonya Başbakanlığı döneminde 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi

Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar

Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı