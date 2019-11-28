Son Dakika Haberleri: Macaristan 'fazla eş cinsel bulduğu için' Eurovision'dan çekildi
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Macaristan 'fazla eş cinsel bulduğu için' Eurovision'dan çekildi

6 saat önce

Macaristan’ın Eurovision 2020’ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan’ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı.

Macaristan 'fazla eş cinsel bulduğu için' Eurovision'dan çekildi, System.String[]

Macaristan'ın Eurovision 2020'ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı.


Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan'ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı. Fakat ülke içinde kararı eleştirenler, yarışmanın sağcı hükümet ve medya patronları tarafından 'fazla eşcinsel' bulunduğunu öne sürüyor.

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Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:26 
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