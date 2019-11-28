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Macaristan 'fazla eş cinsel bulduğu için' Eurovision'dan çekildi
6 saat önce
Macaristan’ın Eurovision 2020’ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan’ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı.
Macaristan'ın Eurovision 2020'ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı.
Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan'ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı. Fakat ülke içinde kararı eleştirenler, yarışmanın sağcı hükümet ve medya patronları tarafından 'fazla eşcinsel' bulunduğunu öne sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:26
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