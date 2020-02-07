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Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?
32 dakika önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi. Macar hükümeti ise kendisini kaçak göçmenlere "bedava yemek" veremeyeceğini söyleyerek savunuyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre yemek desteği kesilen Afganistanlı bir göçmen ile hamile karısı ve kızı kendilerine verilen yemeği paylaşmak zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:40
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