Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor? - Son Dakika Dünya

Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?

32 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi. Macar hükümeti ise kendisini kaçak göçmenlere "bedava yemek" veremeyeceğini söyleyerek savunuyor.

Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor?, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi.


Yerel medyada yer alan haberlere göre yemek desteği kesilen Afganistanlı bir göçmen ile hamile karısı ve kızı kendilerine verilen yemeği paylaşmak zorunda kaldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Macaristan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur
Beyaz Saray: El Kaide lideri Kasım el-Rimi, Yemen'de öldürüldü Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak

Son Dakika Haberleri
07:51 Oyuncu Serra Pirinç, Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu oluyor
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 08:12:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan göçmenleri caydırmak için aç mı bırakıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]