Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı

Macaristan'da göçmenlerle alay ettiği ortaya çıkan bir polis hakkında soruşturma başlatıldı.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, göçmenlerle dalga geçen bir video hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı.