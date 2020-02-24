Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya

Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Soruşturmaya yol açan suçlamalara göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, göçmenlerle dalga geçen bir video hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Macaristan: Göçmenlerle alay ettiği iddiasıyla polise soruşturma başlatıldı, System.String[]

Macaristan'da göçmenlerle alay ettiği ortaya çıkan bir polis hakkında soruşturma başlatıldı.


Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, göçmenlerle dalga geçen bir video hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Macaristan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:57 
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