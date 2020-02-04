Macaristan iktidar partisi Fidesz'in EPP üyeliği süresiz olarak askıda kalacak - Son Dakika

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Donald Tusk, Macaristan'daki iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) EPP üyeliğinin süresiz olarak askıda kalacağını açıkladı.

Tusk, Brüksel'de katıldığı Avrupa Halk Partisi toplantısı sonrası, geçen yıl EPP üyeliği askıya alınan Fidesz'in üyeliğine yönelik açıklamada bulundu.

Fidesz'in son bir yılda izlediği politikalarda herhangi bir değişiklik olmadığını bu yüzden Fidesz'in EPP üyeliğinin askıda kalmaya devam edeceğini belirten Tusk, "Fidesz'in EPP üyeliği süresiz olarak askıda kalacak çünkü Fidesz'in izlediği politikada, demokratik normlara ve hukukun üstünlüğüne uymak veya ifade özgürlüğüne saygı duymak gibi konularda herhangi bir ilerleme görülmüyor." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, İtalya'da aşırı sağcıların toplantısına katılma kararı ile ilgili ise Tusk, "EPP'nin, Viktor Orban'ın salı günkü Roma ziyareti ile ilgili herhangi bir problemi yok ama Macar Başbakanının EPP'nin toplandığı gün aşırı sağcı partilerle toplantı yapması sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, önceki AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması nedeniyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.