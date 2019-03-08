Son Dakika Haberleri: Macaristan ile Epp Arasındaki Kriz Devam Ediyor

Macaristan ile Epp Arasındaki Kriz Devam Ediyor

46 dakika önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iktidardaki partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), son dönemde kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinden (EPP) ayrılabileceğini açıkladı.

Macaristan ile Epp Arasındaki Kriz Devam Ediyor, System.String[]
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iktidardaki partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), son dönemde kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinden (EPP) ayrılabileceğini açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, son dönemde gerilen Fidesz-EPP ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban, EPP'de göçmen taraftarlarının Fidesz'e saldırdığını ve söz konusu güçlerin EPP'yi göçmen taraftarı uluslararası kuruma dönüştürmeye çalıştığını iddia etti.

EPP'de bazı partilerin sığınmacıları Avrupa'ya taşıyarak Avrupa'yı çok kültürlü yapıya dönüştürmek istediğini ileri süren Orban, Fidesz'in de aralarında bulunduğu diğer partilerin ise Hristiyan kültürünü ve sınırları koruyup göçmen istemediğini savundu.

Fidesz ile EPP arasındaki krizle ilgili Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber ile görüştüğünü kaydeden Orban, "Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek." diye konuştu.

Kendisinin EPP'nin dönüştürülmesi taraftarı olduğunu, EPP'de göçmen karşıtı partilerin de yer alabilmesi gerektiğini savunan Orban, partisinin EPP'den atılması halinde ileriye yönelik alternatifler konusunda ilk olarak EPP üyesi olmayan Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile görüşeceğini ifade etti.

Bugüne kadar 9 ülkeden 12 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Macaristan, Avrupa, Viktor Orban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manchester City, Avrupa'dan Men Tehlikesiyle Karşı Karşıya Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:39:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan ile Epp Arasındaki Kriz Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]