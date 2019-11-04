"Macaristan ile Türkiye, savunma sanayisindeki iş birliğini sürdürecek"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Türkiye NATO'da müttefikimiz. Savunma sanayisinde Türkiye ile iş birliği yapmamız çok doğal. Tabii ki bu iş birliğini gelecekte de devam ettireceğiz." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ve resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Türkiye ile Macaristan'ın savunma sanayi alanındaki iş birliğine yönelik soruya, "Lütfen Türkiye hakkında konuşurken onun bir NATO üyesi olduğunu unutmayalım. Sizin farklı çabalar içinde olduğunuzu anlıyorum ama Türkiye bir NATO üyesi. Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Türkiye NATO'da müttefikimiz. Savunma sanayisinde Türkiye ile iş birliği yapmamız çok doğal. Tabii ki bu iş birliğini gelecekte de devam ettireceğiz." cevabını verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de duruşlarının net olduğunu söyleyen Szijjarto, bunda herhangi bir ülkenin tavrından etkilenmediklerine vurgu yaptı.

Szijjarto, "Biz dış politika hakkında duruş belirttiğimiz zaman başkasının duruşuna bakmadan bunu açıklıyoruz. Türklerin Suriye'deki faaliyetleri konusundaki duruşumuzda ne Almanya ne de başka bir ülkenin etkisi var. Bu noktada Macarların çıkarını gözettik. 'Başkan Erdoğan, ülkesinde yaşayan 4 milyon göçmen için Avrupa kapılarını açsın mı, açmasın mı' diye sorduk ve cevabımız 'hayır açmasın' şeklinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın göçle ilgili duruşunun belli olduğunu ve ülkesinin yasa dışı göçmen istemediğini açık bir şekilde belirttiğini vurgulayan Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında göçmenlerin dağıtımını öngören hiç bir anlaşmayı da kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO ülkesi ve öyle de kalmalı. Ama aynı zamanda kendisinden NATO üyesi gibi davranmasını da bekliyoruz. Silah ihracatı konusunda ise statükonun üzerinde bazı adımlar atarak 2018'de silah ihracatını durdurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmış Alman vatandaşlarının geri alınması hakkında da Maas, "Yakalanan DEAŞ'lıların sınır dışı edilmesi hakkında Türkiye'den gelen kesin bir bilgi yok. Öncelikle hangi ülke vatandaşı oldukları belirlenmeli. Eğer bu kişiler Alman vatandaşı ise ve geri gelmek istiyorlarsa o zaman geri kabul edilmeli ve yargılanmalı." ifadelerini kullandı.