Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte iftar verdi - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Macar dostluğuna katkı sunan iş insanı, akademisyen, diplomat ve siyasetçilere verdiği geleneksel iftar davetinin 8'incisini başkentte düzenledi.

Büyükelçi Viktor Matis ve eşi Selina Sagerev'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı, akademisyen, diplomat ve davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan iftarda konuşan Matis, Büyükelçiliğin her yıl düzenlediği geleneksel iftar programının bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, programa katılan davetlilere teşekkür etti.

Matis, Kovid-19 sürecinin ardından bu yıl iftar daveti düzenleyebildikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz hayatımızı toparlayabildik ama Avrupa'da bugün süren bir savaş var." dedi.

Ukrayna- Rusya savaşı sürecinde Macaristan'ın, tarihinin en büyük insani yardım kampanyasını yaptığını ve kapılarını Ukraynalılara açtığını vurgulayan Matis, şöyle devam etti:

"AB tarafından kararlaştırılmış olan her yaptırıma tamamen katılan Macaristan'ı Doğu'dan veya Batı'dan eleştirenlerin ülkemi hiç tanımadıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölgede hemen barışın olması gerektiğini en net şekilde ifade eden Türkiye ve Macaristan, birbirlerine çok benzeyen bir tutum göstermektedir."

Matis, Ukrayna-Rusya arasında barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti.

Macaristan'daki seçimlerin ardından Türkiye-Macaristan ilişkilerinde değişiklik olmayacağına işaret eden Matis, "Öyle ki; önümüzdeki salı günü (Macaristan) Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanımız (Peter Szijjarto) seçimlerden sonraki ilk ziyaretini Ankara'ya yapacaktır." dedi.

Matis, Türkiye ve Macaristan'ın ikili ticaret hedeflerini artırmaya yönelik adımlarına dikkati çekerek, Macaristan'daki yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çektiklerini anlattı.

Kültür alanında atılan önemli adımlardan birinin 2024 yılının "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olarak belirlenmesi olduğunu belirten Matis, "Macaristan, bir yılda 100 kültür faaliyetini organize etmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Matis, Türkiye ve Macaristan'ın yakın iş birliğinin altını çizerek, "Macaristan, uluslararası camiada, özellikle AB'de Türkiye'nin destekçisidir." dedi.

Savunma sanayisindeki iş birliğinin de ilgi çekici olduğunu vurgulayan Matis, "Son zamanlarda Türk savunma sanayisi inanılmaz şekilde güçlendiği bilinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'de belki de Türkiye'yi en fazla anlayan ülke, Macaristan"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı da farklı kültürleri anlamanın ve ramazan ayını anlamaya çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin çok iyi bir noktada olduğunu dile getiren Kaymakcı, iki ülkenin ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların arttığını vurguladı.

Kaymakcı, NATO müttefiki olan iki ülkenin derin dostluğa sahip olduğunu vurgulayarak, "AB'de belki de Türkiye'yi en fazla anlayan ve AB'ye üyelik sürecimizi destekleyen ülke, Macaristan." dedi.

Başarılı bir seçim sürecini geride bıraktığı için Macaristan'ı tebrik eden Kaymakcı, "Yeni hükümetle de en yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) "gözlemci üye" olarak katıldığını hatırlatarak, "Zaman zaman Türkler, Macar gibi, Macarlar da Türk gibi hissederse hiç şaşırmayın. İki dilde de birçok ortak kelime var." diye konuştu.

Ağustosta düzenlenecek İpek Yolu Rallisi'nin Macaristan'da Tuna Nehri'nden başlayarak Orhun Anıtları'na kadar gideceğini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Umarız bu dostluk rallisi, Batı ve Doğu'yu birbirine daha da yakınlaştırır ve kıtamıza barış ve istikrar hakim olur. Bu vesileyle coğrafyamızda devam eden Rusya-Ukrayna savaşının da bir an önce son bulmasını diliyoruz. Türkiye, bu konudaki çabalarını artırarak devam ediyor. Umarız, bu savaş bir an önce durur, Avrupa kıtasına ve tüm dünyaya barış hakim olur."