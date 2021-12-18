Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaşam kategorisinde oyunu "Dolunay'ın güzelliği" fotoğrafı için kullandı.

Matis, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını değerlendiren Matis, "AA fotoğraflarını seçmek gerçekten çok zor bir işti çünkü harika fotoğraflar gördüm." dedi.

Matis, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın, başkentte akşam saatlerinde beliren dolunayın Ankara Kalesi ile oluşturduğu güzel görüntüyü yansıtan "Dolunay'ın güzelliği" adlı fotoğrafını seçti.

Ankara'da yaşayan diplomatların başkentle özel bağı olduğunu söyleyen Matis, "Türkiye'nin başkentini çok seviyoruz. Buradaki yaşam özel, Kale'nin güzelliği de tabii ki var. Türkiye'ye gelen Macar heyetleri olabildiğince Ankara Kalesi'ne götürmeye çalışıyoruz. Bazen gündüz, bazen akşam gidiyoruz ki Ankara'yı buraya gelen Macarlar görsün. " diye konuştu.

Matis'in spor kategorisindeki fotoğraf seçimi "El ense"

Spor kategorisinde ise Matis, Gökhan Balcı'nın, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık ikinci tur müsabakalarında Başpehlivan Ali Gürbüz'ün rakibiyle kıyasıya mücadelesini anlatan "El ense" adlı fotoğrafına oy verdi.

Matis, kendisinin 2015 yılında Edirne'deki müsabakalarda Ali Gürbüz'ü şahsen de izlediğini anlattı.

"Türk itfaiyecilerinin ne kadar kahraman olduğunu gösteren güzel bir fotoğraf"

Matis, haber kategorisinde ise oyunu Elif Öztürk Özgöncü'nün, Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangını söndüren itfaiye ekiplerini yansıtan "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Türkiye için 2021'in yangınlar açısından zor bir yıl olduğunu söyleyen Matis, "Türk itfaiyecilerinin ne kadar kahraman olduklarını gösteren güzel bir fotoğraf. Türkiye'de itfaiye sistemini 1860'lı yıllarda kuran bir Macar'dı, Ödön Szechenyi idi. Bir Türk olarak Ödön Paşa olarak kabul edildi." diye konuştu.

Matis, Szechenyi'nin, İstanbul'da yaşayıp bu kentte vefat ettiğini ve mezarının da İstanbul'da bulunduğunu anlattı.

AA'yı internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden takip ettiğini belirten Matis, "En hızlı ve en kaliteli şekilde, günün aniden çıkan haberlerini AA sunuyor. Fotoğrafları da gerçekten çok güzel ve artık hemen hemen sanat olmaya başladılar." dedi.