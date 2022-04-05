Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Matis ile Macaristan Kayseri Fahri Konsolo su Osman Şahbaz, ziyaretten önce belediye binası girişinde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerleri tarafından açılan "Saye-i Ramazan Geleneksel Türk İslam Sanatları" sergisini gezdi.

KAYMEK AŞ Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, Büyükelçi Matis'e eserlerle ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Matis'e Osmanlı tuğrası tablosu hediye etti.

Büyükelçi Matis'i daha sonra makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macaristan ile Türkiye'nin dostluğunun geçmişe dayandığını ifade eden Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan Başbakanı ile olan hukukunu çok iyi biliyoruz. Yeni yapılan seçimlerde tekrar başarıya ulaşmasından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah istikrarın en güzel örneklerinden birini Macaristan halkı gösterdi. Macaristan'ın kalkınması, AB'de farklı bir ses olarak yankılanması bizleri sevindirmekte. Biz Macaristan ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, anlamlı çalışmalar yapmak adına kendilerini burada görmekten onur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 8 fahri konsolosluklarından birinin Kayseri'de bulunduğunu aktaran Büyükelçi Matis, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'ne sık sık geldiklerini anlatan Matis, " Kapadokya'ya da yakın olmasıyla Kayseri büyük bir turizm potansiyeline sahip. Kayseri ile iş birliği konusunda ciddi bir potansiyelimiz var. Macaristan özellikle su konularında, arıtma tesisleri konusunda, hayvancılık ve ziraatte gerçekten güçlü. Bu alanlarda iş birliklerini değerlendirebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Matis'e Kaysersipor atkısı takıldı, Büyükkılıç'a ise Macaristan atkısı hediye edildi.