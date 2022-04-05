Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

05.04.2022 12:46
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Matis ile Macaristan Kayseri Fahri Konsolo su Osman Şahbaz, ziyaretten önce belediye binası girişinde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerleri tarafından açılan "Saye-i Ramazan Geleneksel Türk İslam Sanatları" sergisini gezdi.

KAYMEK AŞ Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, Büyükelçi Matis'e eserlerle ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Matis'e Osmanlı tuğrası tablosu hediye etti.

Büyükelçi Matis'i daha sonra makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macaristan ile Türkiye'nin dostluğunun geçmişe dayandığını ifade eden Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan Başbakanı ile olan hukukunu çok iyi biliyoruz. Yeni yapılan seçimlerde tekrar başarıya ulaşmasından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah istikrarın en güzel örneklerinden birini Macaristan halkı gösterdi. Macaristan'ın kalkınması, AB'de farklı bir ses olarak yankılanması bizleri sevindirmekte. Biz Macaristan ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, anlamlı çalışmalar yapmak adına kendilerini burada görmekten onur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 8 fahri konsolosluklarından birinin Kayseri'de bulunduğunu aktaran Büyükelçi Matis, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'ne sık sık geldiklerini anlatan Matis, " Kapadokya'ya da yakın olmasıyla Kayseri büyük bir turizm potansiyeline sahip. Kayseri ile iş birliği konusunda ciddi bir potansiyelimiz var. Macaristan özellikle su konularında, arıtma tesisleri konusunda, hayvancılık ve ziraatte gerçekten güçlü. Bu alanlarda iş birliklerini değerlendirebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Matis'e Kaysersipor atkısı takıldı, Büyükkılıç'a ise Macaristan atkısı hediye edildi.

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu Avrupa şampiyonları Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı Avrupa şampiyonları Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Memduh Büyükkılıç, Macaristan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement