Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek" - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis:

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, " Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi. Bizim değerlendirmemize göre, en büyük 10 ülke arasına girip girmeyeceği konusunda bir soru işareti kalmadı. Sadece ne zaman gireceğinde bir soru işareti bulunuyor. Bizce bu kısa zaman içerisinde gerçekleşecek." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve Macaristan Yatırımı Teşvik Ajansı iş birliğiyle "Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar: Macaristan" başlıklı bir internet semineri gerçekleştirildi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti.

Matis, iki ülke arasında ilişkilerin 21. yüzyılda ivmelenmesinin 2013 yılında başladığını belirterek, dönemin başbakanlarının Türkiye ve Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi (YDSK) kurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

Konseyin sıralı toplantılarında ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara yükselmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını anımsatan Matis, çalışmalarda sadece ticarete odaklanılmadığını, 2013 yılında karşılıklı kültür merkezlerinin açılarak ülkelerin görünürlüğü ve bilinirliğinin artırıldığını söyledi.

Tarih boyunca iki ülkenin hiçbir zaman karşı karşıya gelmemesinin ilişkilerin geleceği adına önemine işaret eden Matis, şunları kaydetti:

"Ekonomi alanında Türkler için Macaristan, Avrupa'ya açılan bir kapı. Türkiye ise Macarlar için doğu ve batı arasında bir köprü olmak ile beraber zaten kendisi de ciddi bir piyasadır. Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi. Bizim değerlendirmemize göre, en büyük 10 ülke arasına girip girmeyeceği konusunda bir soru işareti kalmadı. Sadece ne zaman gireceğinde bir soru işareti bulunuyor. Bizce bu kısa zaman içerisinde gerçekleşecek."

"Türklerin Macaristan'a yatırımı 2 milyar avronun üzerinde"

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da Türkiye ile Macaristan'ın ortak tarihi geçmişi bulunduğunu, bu ortak geçmişin ışığında ekonomik ve ticari ilişkilerde vizyoner bir bakış açısı geliştirmek istediklerini söyledi.

Macaristan'ın, yatırım yapmak için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Neden Macaristan diye düşündüğümüzde Macaristan'ın jeopolitik konumu dikkati çekiyor. Macaristan, Avrupa'nın tam ortasında, İstanbul'dan uçakla 1,5 saat... Macaristan'da 30 yıl önce ilk şirketim olan lojistik merkezini kurdum. O günden bugüne Türk ve Macar ilişkileri ciddi olarak gelişiyor. Ayrıca Macaristan, yatırım için ciddi teşvikler sağlayan bir ülke. Avrupa'daki en düşük kurumlar vergisine sahip. Yine Macar Eximbank'ın da yatırımcılara ciddi katkıları ve desteği bulunuyor."

Macaristan'ın ticaret hacminin son 10 yılda yaklaşık yüzde 55 büyüdüğünü aktaran Polat, "Türkiye için Macaristan, Avrupa'nın göbeğinde bir merkez. 2013 yılında YDSK ile ticareti ve turizmi artırmak hedefimiz vardı. Bunu başardık, 5 yıl önce Budapeşte-İstanbul uçak sayısı haftada 3 iken, şimdi günde 5 uçak var. 5 sene önce ticaret hacmi 1,6 milyar dolar civarındaydı, pandemiden önce 3,6 milyar dolara çıkmıştık. 5 yıl önce Türklerin Macaristan'a yatırımı 100 milyon avroyu bulmazken, şimdi 2 milyar avronun üzerinde." ifadelerini kullandı.

Polat, DEİK ve İş Konseyi olarak, Türkiye ve Macaristan için parlak ve başarılı bir gelecek inşa etmek istediklerini, internet seminerinin bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından HEPA Üst Yöneticisi (CEO) Kristof Szabo ile Macaristan Yatırım Teşvik Ajansı CEO'su Robert Esik, ülkelerindeki yatırım ve ihracattaki teşviklere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Macaristan, Türkiye, Avrupa, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: 'Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi         
18:59
Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi         
18:27
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei