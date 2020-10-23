Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta

23.10.2020 21:32
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta, System.String[]

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ın davetlisi olarak ilçe merkezinde Macar mühendis Ajtai Albert Kovach adına açılan su kuyusunun açılışına katılmak üzere Sinop'a geldi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ın davetlisi olarak ilçe merkezinde Macar mühendis Ajtai Albert Kovach adına açılan su kuyusunun açılışına katılmak üzere Sinop'a geldi.

Büyükelçi Viktor Matis, ilk olarak Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında 1900'lü yıllarda Boyabat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle ilçede yaşanan su sorununun çözümü için Boyabat'a getirilerek günümüz hidroelektrik ve türbin sisteminin küçük bir örneği sayılabilecek düzeneği Kalebağı mevkinde faaliyete geçiren Macar Su Mühendisi Ajtai Albert Kovach'ın adına Kalebağı Mesire alanında açılmış olan "Macarın Kuyusu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Matis, yaptığı konuşmada, "2 yıl önce Boyabat ile ilişkiler başlayınca Albert Kovach'ı araştırdım. Kovach Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşamış. Anılarını makaleler şeklinde yazmış. İstanbul'un güzelliğinden, Zonguldak'ın kömürlerinin zenginliğinden, İslam dininin ve Türk insanının ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş. Türkiye'de en son Boyabat'ta yaşayan Albert Kovach, buraya suyu getirmiş, elektriğe kavuşturmuş ve bir kalp krizi sonrasında burada hayatını kaybedip burada toprağa verilmiş. Bu özel günde Macaristan milli gününde Boyabat'ta olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Çünkü Ajtai Albert Kovach açtığı kuyunun tekrar açılması bizim için de önemli bir şey. Hatta suyunun bu kadar temiz güzel temiz ve tatlı olduğundan dolayı daha da mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ise, "1930'lu yıllarda Macar mühendisimiz kuyuyu burada 11-12 metrede açıyor ve diyor ki az daha aşağı inersem aşağı sel basar diyor. u güne geldiğimizde zemin etütlerinde bizim Boyabat'a verdiğimiz su kuyularımız da burada. Hemen 40 metre buranın çeperinde yani o açıdan başarılı bir mühendismiş tespiti de çok güzelmiş. bugün Macaristan'ın milli gününde bu kuyuyu açmamızın da ayrı bir önemi var. Büyükelçimizin bugünü belirlemesinde ayrı bir önem oldu bizler için. Bundan sonra Ajtai Albert Kovach'ın mirasını ve bu Boyabatlıların vefa duygusunu daha yüksek ilişkilere ekonomik olarak, kültürel olarak eğitim alanında geliştirmemiz gerekiyor. Bunun öncülüğünü Macaristan Büyükelçimiz yaptı. Ben bunu devam ettireceğim belediye başkanlığım süresince Macaristan'ı ziyaret edeceğim. bizim birbirimize vefalı olmamız gerek. Eğer biz vefalı olursak dünya insanı da birbirine vefalı olur. Birlik beraberlik içinde İnşallah hizmetlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Büyükelçi Matis, "Macarın Kuyusu"nun açılışı sonrasında ilçe merkezinde Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ve Kasaplar Çarşısı'nı ziyaret etti. İncelemelerin ardından Ajtai Albert Kovach'ın Boyabat Şehir Mezarlığındaki mezarı ziyaretiyle Viktor Matis'in Boyabat ziyareti sona erdi. Programa AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Türk-Macar İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Tahsin Er, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yayla, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı. - SİNOP

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta

Macaristan, Boyabat, Ankara, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Koronavürüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli bilgili: 10'uncu günden sonra bulaştırıcılık seviyeleri düşüyor Koronavürüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli bilgili: 10'uncu günden sonra bulaştırıcılık seviyeleri düşüyor         
21:20
Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı         
20:41
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı         
20:35
Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor         
19:46
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 21:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei