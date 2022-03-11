Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'den Başkan Böcek'e ziyaret - Son Dakika
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'den Başkan Böcek'e ziyaret

11.03.2022 15:31
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'den Başkan Böcek'e ziyaret

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kente gelen Büyükelçi Matis ile Macaristan Antalya Fahri Konsolosu Kaan Karakaya, ziyarette Başkan Böcek ile bir süre sohbet etti.

Macaristan için Antalya'nın önemine dikkati çeken Matis, geçmişten gelen tarihi bağlara değinerek, Antalya'daki Gebiz'in eski isminin Macar olduğunu ve ilin nüfus kaydında Macaristan doğumlu birçok kişinin bulunduğunu aktardı.

Macaristan'dan 16. yüzyılda Antalya'ya bir köyün geldiğini belirten Matis, söz konusu köyü ziyaret ederek, vatandaşlarla tanışma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Gebiz ile tarihi bağları daha da güçlendirecek projelerin olduğunu kaydeden Matis, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapmayı planladığımız iş birliği projelerini de görüşmek için geldim." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Böcek de iki ülke arasında sağlam bir dostluk bağı olduğunu söyledi.

5-8 Mayıs'ta Yörük Türkmen Festivali'ni gerçekleştireceklerini, Macaristan'da yapılan Yörük Türkmen Kurultayı'ndan esinlenerek bu festivali düzenleyeceklerini anlatan Böcek, "Antalya'daki iş dünyamız Macaristan ile iş birliği içerisinde. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hep yanınızda olacağız." diye konuştu.

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Muhittin Böcek, Macaristan, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'den Başkan Böcek'e ziyaret - Son Dakika


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