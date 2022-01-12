Macaristan'ın nüfusunda son 145 yılın en sert düşüşü kaydedildi - Son Dakika

Macaristan'ın nüfusunda 1876'dan bu yana en sert düşüşün kaydedildiği bildirildi.

Yerel basının Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi (KHS) verilerine dayandırdığı haberine göre, Macaristan'da 2021'de 150 bin kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede 1945'ten bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Ülkede 2021'de 93 bin bebeğin dünyaya geldiği, bunun da son 10 yılda kaydedilen en yüksek doğum sayısı oldu.

Macaristan'da nüfus 145 yıldan sonra ilk kez 57 bin azaldı.

Son 10 yılda nüfusun yaklaşık 350 bin azaldığı Macaristan'da, düşüş bu şekilde veya hızlanarak devam ederse nüfusun 2040'ta 8,5, 2070'te de 6 milyona düşmesi öngörülüyor.

40 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü

Macaristan Kovid-19 salgınında, 1 milyon kişi başına düşen ölü sayısı sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

Nüfusu 9 milyon 730 binin üstünde olan ülkede, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 40 bini aştı.

Ülkede Nisan 2021 sonuna kadar 5 milyondan fazla kişiye iki doz, şimdiye kadar da 3,3 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Ülkede 2020'de erkeklerin ortalama yaşam süresi 72,5'ti.

Budapeşte yönetimi, nüfustaki düşüşle baş edebilmek için "göç yerine doğum" yaklaşımını benimsiyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 23 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, nüfus azalmasına karşı devletin ailelere destek vermesi gerektiğini belirtmişti.

Demografi sorununu göçle değil nüfusu artırarak çözmek istediğini söyleyen Orban, şunları kaydetmişti:

"Göç bizim için bir kimlik meselesidir. Avrupa'da bir ülke ancak orada yaşayan insanların temel konularda aşağı yukarı aynı değerleri paylaşması durumunda hayatta kalabilir. Aksi takdirde bu ülke, bu millet dağılacaktır."