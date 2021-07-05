Macaristan, Karadağ'a 200 bin Kovid-19 aşısı yardımında bulundu - Son Dakika

Macaristan, Karadağ'a 200 bin Kovid-19 aşısı yardımında bulundu

Macaristan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Karadağ'a 200 bin Çin üretimi Sinopharm aşısı yardımında bulundu.

Macaristan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Karadağ'a 200 bin Çin üretimi Sinopharm aşısı yardımında bulundu. Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaristan'ın 200 bin dozluk aşı yardımının başkent Podgorica'daki havalimanında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından ülke yetkililerine teslim edildiği bildirildi. Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Macaristan'ın aşı yardımının tam zamanında geldiğini ifade ederek gelen aşılarla ülkedeki kitlesel aşılamanın süreceğini belirtti. Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Bojovic, bu şekilde salgını daha hızlı yeneceklerini kaydetti. Szijjarto, sabah saatlerinde de Bosna Hersek'e gelerek ülkesinin 200 bin dozluk aşı yardımını yetkililere teslim etmişti.

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