Macaristan, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin Kiev Büyükelçiliğinin geçici olarak Lviv'e taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ağırlaşan durum nedeniyle Kiev Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin Lviv'e geçtiğini ifade etti.

Büyükelçiliğin Lviv'de daha az personelle çalışmaya devam edeceğini kaydeden Szijjarto, güvenlik koşullarının el vermesi durumunda Büyükelçilik personelinin Kiev'e geri döneceğini belirtti.