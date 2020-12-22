Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak

22.12.2020 22:15
Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak, System.String[]

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.

Bakan Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macaristan'a ilk etapta Avrupa Birliği'nden (AB) 5 bin 500 doz aşının ulaşacağını ancak bu sayının ilerleyen günlerde artacağını kaydetti.

Gulyas, ülkede 27 Aralık itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanacağını ve önceliğin yoğun bakım bölümlerinde görevli kişilere sağlanacağını söyledi.

Macaristan'ın aşıyla ilgili AB'nin yanı sıra Çin ve Rusya ile de görüştüğüne dikkat çeken Gulyas, "Hedefimiz, etkili ve güvenilir aşıya ulaşmak. Hükümet bugüne kadar 17,5 milyon doz aşı sipariş etti." dedi.

Virüsün tüm Avrupa genelinde yayılmaya devam ettiğini, kendilerinin de önlemleri arttırdıklarını kaydeden Gulyas, bugüne kadar 300 bin kişinin aşı olmak için başvuru yaptığını ifade etti.

Gulyas ayrıca İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından ülkesinin de diğer birçok AB ülkesi gibi İngiltere ile uçuşları durdurduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1238 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 306 bin 368 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artışla 8 bin 462'ye çıktı.

Avrupa Birliği, Macaristan, Aralık, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85 Oyundan alınmasına sinirlenen Galatasaraylı Diagne, soyunma odasının yolunu tuttu G.Saray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz ilk kez sahada yer aldı Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman atandı Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti
Galatasaray kaptanı Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyalara bedel Galatasaray kaptanı Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyalara bedel         
22:15
Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' itirafı: İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' itirafı: İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur         
21:18
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, hayata tutunamadı Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, hayata tutunamadı         
21:12
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
'Leyla Aydemir cinayeti'nde ailenin avukatı mahkemeden tekrar otopsi yapılmasını talep edecek 'Leyla Aydemir cinayeti'nde ailenin avukatı mahkemeden tekrar otopsi yapılmasını talep edecek         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 22:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei