Macaristan, Kovid-19 aşısı temini için İsrail, Çin ve Rusya ile görüşüyor - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda sadece Batı'ya bağımlı kalmayacağını, Doğu'daki ülkelerle de görüştüğünü söyledi.

Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'ın aşı temini konusunda harekete geçtiğini, Batı ülkeleri dışında İsrail, Çin ve Rusya ile görüştüklerini aktaran Orban, "Sadece Batı aşısını beklersek, o zaman uzun bir süre aylarca kısıtlamaları sürdürmemiz gerekecek. Bu yüzden başka yerde güvenilir ve başarılı aşı bulunursa, o zaman bu süreç hızlandırılabilir." ifadesini kullandı.

1 Ocak 2021 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) iç pazarı ile gümrük birliğinden de ayrılarak Brexit sürecini tamamlayan İngiltere'nin aşı temini konusunda AB'den bağımsız hareket ettiğini ve başarılı olduğunu vurgulayan Orban, AB adına Brüksel'in görüşmeler yaptığını ve ülkesinin de 8,5 milyon kişiye yetecek kadar aşı siparişi verdiğini dile getirdi.

Macaristan'a bugün itibarıyla 80 bin kişiye yetecek kadar aşı ulaştığını ve 42 bin 549 sağlık çalışanına aşı uygulandığını bildiren Orban, bu hafta sonu itibarıyla bakım evlerinde yaşayanların da aşılanacağını kaydetti.

Kısıtlamalar devam edecek

Orban, ülkede Kasım 2020'den beri yürürlükte olan gece yarısı ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması ve eğlence mekanlarının kapatılması gibi önemleri 1 Şubat'a kadar uzatma kararı aldıklarını söyledi.

Başbakan Orban, ülkesinin Kovid-19'la mücadele konusunda Belçika, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsveç ve Fransa gibi ülkelerden daha başarılı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 907 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 337 bin 743 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artışla 10 bin 440'a yükseldi.