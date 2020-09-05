"Macaristan maçına göre kadroda çok değişiklik yapacağız" - Son Dakika

"Macaristan maçına göre kadroda çok değişiklik yapacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçının zor geçeceğini belirterek, "Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçının zor geçeceğini belirterek, "Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Ozan Kabak, mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak konuşan milli oyuncu Ozan Kabak, Sırbistan'ın önemli bir futbol ekolü olduğunu dile getirerek, "İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan oyuncular vardı. İnşallah onlar da seneye bizimle birlikte olacak" şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: "MACARİSTAN MAÇINA GÖRE KADRODA ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Sırbistan karşısında Macaristan maçındaki kadrodan çok farklı oyunculara şans vereceğini vurgulayarak, "Yeniden bir yola çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynamak durumundasınız. Milli takım takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takım'a çağrılan her oyuncu, o takımın direk oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

"MACARİSTAN MAÇINDA EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRMÜŞ OLDUK"

Deneyimli çalıştırıcı, 1-0 kaybedilen Macaristan maçının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Oyuncularımız da takımımız da bu değil. Bu dalgalanmayı geçirdik. Hücumda etkili olmamız gerekirken; rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Rakip bizden daha fazla pozisyonu girdi. İkinci yarı oyunu dengeledik ama serbest vuruştan gol yedik. 10 ay sonra ilk müsabakayı yaptık. Bazen bazı takımlar daha diri olabiliyor. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncularımızı görme şansımız oldu. Oyun olarak da eksiklerimizi görmüş olduk."

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın karşılaşacakları rakibi Sırbıstan'ı değerlendiren Şenol Güneş, "Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic, Başakşehir'de; Ljajic, Beşiktaş'ta, onlar da yetenekli oyuncular. İyi oyuncuları var. Sırbıstan'da üst seviye liglerde 35 oyuncuları var. Bunların toplam değeri 420 milyon Euro. Bizi zor bir maç bekliyor. Onlar da ilk maçta Rusya karşısında etkili oynadılar ancak Rusya maçı 3-1 aldı. Bu tip maçlarda ne olacağı belli olmuyor. Yarın oynayacağımız maçta kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"KORONA VİRÜSE KARŞI HERKESİN DİKKAT ETMESİ GEREK"

Korona virüse karşı Türk halkının dikkatli olması gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İyi bir görüntü değil. Ülkemizde ve dünyada pandemi artarak devam ediyor. Burada sokağa az insan çıkıyor. Bizde de aynı şey olmalı. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Zor bir dönemden geçiriyoruz. Futbol önemli ama sağlık daha da önemli. Tüm dünyadaki insanlara sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:42 - Kaynak: İHA

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