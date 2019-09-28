Son Dakika Haberleri: Macaristan medikalde Türk şirketlerini bekliyor
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Macaristan medikalde Türk şirketlerini bekliyor

1 saat önce

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari alanlarda diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, medikal sektöründe Türk ve Macar firmalar arasındaki iş birliği ortamını desteklemek amacıyla Macar firmalara İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Macaristan medikalde Türk şirketlerini bekliyor, System.String[]

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari alanlarda diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, medikal sektöründe Türk ve Macar firmalar arasındaki iş birliği ortamını desteklemek amacıyla Macar firmalara İstanbul'da ev sahipliği yaptı. Macar İhracatı Teşvik Ajansı'nın (HEPA) destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Türk ve Macar firmalar arasında "B2B" görüşmeler gerçekleşti.


Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Macar İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA), Türkiye ve Yunanistan resmi temsilcisi olan ALX Hungary, Macaristan'da yatırım yapmak isteyen firmalara karşılıksız destek veriyor. Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari alanlarda diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, medikal alanında faaliyet gösteren 5 farklı Macar firmasını İstanbul'da ağırladı.


Türk ve Macar iş insanlarının bir araya geldiği ve "B2B" görüşmelerin gerçekleştiği etkinliğin açılış konuşmalarını ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Mtis gerçekleştirdi. Etkinlikte Macar Eximbank Ülke Direktörü Arda Tugay da yatırım konusunda katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi. Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi ve KOSGEB AB ve Dış ilişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.


Açılış konuşmasında Macaristan'ın Türk iş insanları için stratejik konumu, gelişmiş altyapısı, nitelikli insan kaynağı, düşük vergi oranları ve sağladığı cazip teşvik sistemi ile en avantajlı Avrupa Birliği ülkesi olduğunu söyleyen ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, "Macaristan sağlık endüstrisinde iyi bir pozisyona sahiptir. Macaristan tıbbi ürünler pazarı çeşitli regülasyonlarla düzenlenmiştir. Yasalar gereği tıbbi ürünler sadece kamuya ait eczanelerde ve yasal düzenlemelerle oluşturulmuş fiyatlarla satılabilmektedir. Macar ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi Orta Avrupa'da en gelişmiş ve bölgedeki lider ülke olarak faaliyet göstermektedir. Medikal ürünlerin yüzde 80'i ithal edilmektedir. Bu oran Türk firmaları bekleyen fırsatın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.


KOSGEB AB ve Dış ilişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın ise, KOSGEB ve AB dış ilişkilerini hakkında bir sunum yaparak, HEPA ile ortak çalışmalar sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - İSTANBUL

Macaristan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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