Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye , 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı 'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi 'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

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