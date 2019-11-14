Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı

Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi, 3 saat süren mülakatın ardından Avrupa parlamenterlerinin onayını alamadı. Varhelyi özellikle Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ile ilgili sorular karşısında zor anlar yaşadı.



Avrupalı parlamenterlerin bazı sorularına cevap vermekten kaçınan Varhelyi, AB kurallarına harfiyen uyacağını ifade etti ancak bu cevaplar parlamenterleri ikna etmeye yetmedi.