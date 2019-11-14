Son Dakika Haberleri: Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı
Son Dakika Dünya Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı - Son Dakika Dünya

Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı

7 saat önce

Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi, 3 saat süren mülakatın ardından Avrupa parlamenterlerinin onayını alamadı. Varhelyi özellikle Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ile ilgili sorular karşısında zor anlar yaşadı

Macaristan'nın Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı AP onayını alamadı, System.String[]

Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi, 3 saat süren mülakatın ardından Avrupa parlamenterlerinin onayını alamadı. Varhelyi özellikle Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri ile ilgili sorular karşısında zor anlar yaşadı.


Avrupalı parlamenterlerin bazı sorularına cevap vermekten kaçınan Varhelyi, AB kurallarına harfiyen uyacağını ifade etti ancak bu cevaplar parlamenterleri ikna etmeye yetmedi.

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Macaristan, Oliver, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:16 
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