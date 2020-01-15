Son Dakika › Dünya › Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor - Son Dakika Dünya
Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor
6 saat önce
Macaristan düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini sataın alarak kamulaştırdı.
Macaristan düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini satın alarak kamulaştırdı. Satın alınan klinikler çocuk sahibi olmak için tedavi görecek kadın ya da erkeklere ücretsiz hizmet verecek.
Macaristan hükümetinin bu türdeki yeni fonlamalarına bağlı olarak 2022'de 4 bin bebek doğması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:41
Son Dakika Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu 6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı