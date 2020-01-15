Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor - Son Dakika Dünya

Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor

6 saat önce

Macaristan düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini sataın alarak kamulaştırdı.

Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor, System.String[]

Macaristan düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini satın alarak kamulaştırdı. Satın alınan klinikler çocuk sahibi olmak için tedavi görecek kadın ya da erkeklere ücretsiz hizmet verecek.


Macaristan hükümetinin bu türdeki yeni fonlamalarına bağlı olarak 2022'de 4 bin bebek doğması bekleniyor.

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Macaristan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:41 
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