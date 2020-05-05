Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi karşıtı siyasi deklarasyonu kabul etti - Son Dakika

Sözleşme, Macar hükümeti tarafından 2014'te imzalanmış, parlamentoda onaylanmadığı için yürürlüğe girmemişti.

İstanbul Sözleşmesi'nin göçmenlere cinsiyet üzerinden iltica hakkı sağladığı öne sürülen deklarasyonda ayrıca, sözleşmenin Macaristan'ın göç politikasını olumsuz etkileyebileceği iddia edildi.

Deklarasyonda, hükümete İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarında da aynı duruşu sergilemesi çağrısı yapıldı.

Hükümetin koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan deklarasyon, 35 "hayır", 3 "çekimser" ve 115 "evet" oyuyla onaylandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu