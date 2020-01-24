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Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor
16 dakika önce
Macaristan, Sırbistan’dan Tisa Nehri üzerinden gelen kaçak göçmenler için alarma geçti
Macaristan, Sırbistan'dan Tisa Nehri üzerinden gelen kaçak göçmenlerin son dönemde önemli ölçüde arttığı gerekçesiyle sınır güvenlik birimlerini alarma geçirdi.
Tisa Nehri'nde dolaşan devriye botlarını ve mayın arama gemilerini kaçak göçmen avı için seferber eden Macaristan, gerekli önlemleri almadığı için Sırbistan'a eleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:56
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