Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor - Son Dakika Dünya

Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor

16 dakika önce

Macaristan, Sırbistan’dan Tisa Nehri üzerinden gelen kaçak göçmenler için alarma geçti

Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor, System.String[]

Macaristan, Sırbistan'dan Tisa Nehri üzerinden gelen kaçak göçmenlerin son dönemde önemli ölçüde arttığı gerekçesiyle sınır güvenlik birimlerini alarma geçirdi.


Tisa Nehri'nde dolaşan devriye botlarını ve mayın arama gemilerini kaçak göçmen avı için seferber eden Macaristan, gerekli önlemleri almadığı için Sırbistan'a eleştiriyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:56 
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