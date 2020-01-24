Macaristan polisi Tisa Nehri'nde göçmen kovalıyor

Tisa Nehri'nde dolaşan devriye botlarını ve mayın arama gemilerini kaçak göçmen avı için seferber eden Macaristan, gerekli önlemleri almadığı için Sırbistan'a eleştiriyor.

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