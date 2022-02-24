Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 16:41
Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini belirtti.

Müttefikleriyle birlikte hareket edeceklerini belirten Orban, "Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerimizle birlikte Rusya'nın askeri müdahalesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kendileri için Macarların güvenliğinin öncelikli olduğunu ve Macaristan'ın bu krizin dışında kalması gerektiğini aktaran Orban, ülkesinin, Ukrayna'ya asker ya da askeri teçhizat göndermesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle Macaristan'a yönelik mülteci sayısında artış beklendiğinin de altını çizen Orban, bu konuda ilgili birimlerin harekete geçtiğini de bildirdi.

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Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika


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