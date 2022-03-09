Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek - Son Dakika
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Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek

09.03.2022 01:55
Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı.

Başbakan Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Başbakanları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirilen zirve sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlı saldırısını kınadıklarını ama Rusya- Ukrayna savaşının Macar aileleri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Orban, savaşın bir an önce sonlanmasının herkesin çıkarına olduğunu ve bu konuda gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'da tüm ülkeleri etkilediğini ifade eden Orban, yaptırımların, enerji sektörüne uygulanmasının Macaristan'ı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini kaydetti.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğini, ülkedeki hanelerinin yüzde 90'ının doğal gazla ısındığına dikkati çeken Orban, "Rusya'nın silahlı saldırısını ve savaşı kınıyoruz ama savaşın bedelini Macar ailelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yaptırımlar, petrol ve doğal gaz alanına genişletilemez." diye konuştu.

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Macaristan, Doğalgaz, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek - Son Dakika


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