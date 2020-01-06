Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı - Son Dakika

Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı

6 saat önce

Macaristan, son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısını iki katına çıkarak.

Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı, System.String[]

Macaristan, son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısını iki katına çıkarak.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Szilard Nemeth, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan sınırında düzensiz göçmen sayısının ciddi şekilde arttığını ve raporlara göre artışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Nemeth, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısının iki katına çıkarılacağını ifade etti.

Askerlerin 2015 yılından itibaren polislerle beraber görev yaptığını hatırlatan Nemeth, sınırda bugüne kadar 20 binden fazla askerin görev yaptığını da kaydetti.

Ayrıca Macaristan Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 23-29 Aralık tarihlerinde 884, 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde ise 757 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Macaristan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
19:28 Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
19:28 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi - Son Dakika
19:27 Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika
19:26 İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
19:23 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]