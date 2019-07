Macaristan Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Macaristan Tanıtım Günü etkinliğinde söz alan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, Türk ve Macar iş adamlarının Avrupa, Afrika gibi stratejik pazarlarda işbirliği yapabilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye ve Macaristan'daki karşılıklı yatırım fırsatlarının masaya yatırıldığı, Macaristan'da yabancı yatırımcıya sağlanan teşvikler ve finansman destekleri hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği "Macaristan Tanıtım Günü" etkinliği Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlendi. Toplantıya ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, Macaristan Eximbank İstanbul Ofisi Türkiye Ülke Direktörü Arda Tugay, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis gibi isimler de katıldı.



Macaristan'da yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Fikret Nas, Macar İhracatı Teşvik Ajansı'nın (HEPA) Türkiye resmi temsilcisi olarak önemli bir misyon üstlendiklerini söyledi. Fikret Nas ALX Hungary'nin İstanbul merkez olmak üzere; Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te toplam 5 ofisiyle Macar firmaların ihracat hacmini arttırmak için çeşitli hizmetler verdiğini anlattı. Nas, yapılan çalışmaları özetlerken, "Kuruluşumuz, HEPA'nın; Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'tan sorumlu resmi temsilcisidir. Bizler ticaret, ekonomi, turizm, kültür ve yatırım konularında uluslararası iş birliğini teşvik ederek ülkeler arasında en etkili diyalogu kolaylaştırmak için Türk-Macar ve Türk-Yunan ilişkilerini aktif olarak destekliyoruz. Kuruluşumuz, ortak tarih ve kültürün kökleri ile birbirine bağlı iki büyük ülke olan Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana her iş alanında ve sektörde yerel pazar çeşitliliğinin daha da gelişmesini destekleyebilecek mal ve hizmetleri teşvik etmek için, Macar firmalarının Türkiye'deki potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklandık. Amacımız bu iki ülkeyi ticaret ve yatırımlarla yakınlaştırmak" ifadelerini kullandı.



Macaristan'ın, ithalatının yüzde 7'sini ihracatının da yüzde 80'inini Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Fikret Nas, Macaristan'ın dış ticarette Avrupa'ya bağımlı bir ülke durumunda olduğunu kaydetti. Macaristan'ın bu nedenle ihracatında pazar çeşitliliğini sağlamak için Doğu'ya açılım politikası geliştirdiğini anlatan Fikret Nas, Türk iş dünyası için de Macaristan'ın Avrupa'ya açılan kapı olduğunu vurguladı. Orta Avrupa'da yer alan Macaristan'ın 510 milyonluk Avrupa pazarında her noktaya azami 24 saat içerisinde teslimat için olanak sağlayan stratejik bir konumda olduğunu belirten Nas, "Bir yandan Macar tedarikçileri desteklerken bir yandan da Avrupa'dan ürün arayan yerel ithalatçı firmalarını desteklemek ve tanıtmak istiyoruz. Her iki ülke iş insanları Avrupa, Afrika gibi stratejik pazarlarda iş birliği yapabilir. Kuruluşundan bu yana yüksek performansını ve yenilikçi yaklaşımını sürdürmeyi hedefleyen kuruluşumuz, faaliyet gösterdiği ülkeler için katma değer yaratmaya devam edecek" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

