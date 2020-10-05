Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek

Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, "Ermeni tarafı Birleşmiş Milletlerin işgal edilen toprakların gerçek sahibi olan Azerbaycan'a şartsız olarak geri verilmesi çağrısını yok sayarak uluslararası hukuku yok saymaktadır" dedi.

Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek, System.String[]

Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, "Ermeni tarafı Birleşmiş Milletlerin işgal edilen toprakların gerçek sahibi olan Azerbaycan'a şartsız olarak geri verilmesi çağrısını yok sayarak uluslararası hukuku yok saymaktadır" dedi.

Macar Turan Vakfı'nın gönüllü olarak Azerbaycan Türklerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Macar Turan Başkanı Andras Biro, "Dünyanın her yerinde onları temsil edeceğimizi duyurmak isteriz. Batı dünyasında yazılı ve görsel medyada Dağlık Karabağ ile alakalı genellikle Ermeni yanlısı ya da Rus medyası tarafından hazırlanmış taraflı ve manipülatif bilgilere rastlamak mümkün. Macarlar kültürlerine geleneklerine ve Türklerle olan akrabalıklarına bağlı ve bununla gurur duyan bir millettir" dedi.

Andras Biro, "Öncelikle Azerbaycan halkı ile Macar halkı arasında akrabalık bağlarının olduğunu bilip bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Birçok boydan oluşan atalarımızın akrabalığı genetik ve kan bağından öteye giderek Kafkasya'nın kuzey bölgesinde sekizinci yüzyılda beraber günümüzde Azerbaycan ile Kuzey İran bölgelerinde göçebe devlet kurup ortak bir tarih inşa ettiğini biliriz. Bu bölgelerde yaşayan Macar obaları günümüz Azerbaycan Türklerinin oluşmasında önemli rol almıştır. Batı dünyasında Dağlık Karabağ bölgesinde tarih boyunca Ermeni popülasyonunun çoğunlukta gibi gösterilmesi tamamen yanlış bir algıdan ibarettir. Bahsettiğimiz hadise mantık hataları içermektedir. Çünkü Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ, Ermeniler tarafından işgal edilmiştir bu hakikati görmek için sadece haritaya bakmak dahi yeterli olacaktır. Kardeşliğin gereği olarak safımızı belli etmemiz ve hakikate desteğimiz için önemli. Bütün umudumuz savaşın daha büyümemesi ve tarafların sulh yolu ile bu sorunu nihayete erdirmesidir. Bölgenin Ermeni işgaline maruz kaldığı tarihten beri uluslararası camianın tüm çağrılarına kulağını tıkayan Ermeni tarafı Birleşmiş Milletlerin işgal edilen toprakların gerçek sahibi olan Azerbaycan'a şartsız olarak geri verilmesi çağrısını yok sayarak uluslararası hukuku yok saymaktadır. Macaristan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Dağlık Karabağ sorununun en kısa zamanda çözülmesi için gerekli çabayı göstereceğiz. Topraklarını savunması için atacağı adımlar konusunda her türlü desteği vereceğiz. Bizler gönüllü olarak Azerbaycan Türklerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dünyanın her yerinde onları temsil edeceğimizi duyurmak isteriz" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek
Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermeni, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macaristan Turan Vakfı Başkanından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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