Macaristan, Türk Konseyi'nin ortak yatırım fonuna katılacak - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) ortak yatırım fonu kurma kararı aldığını ve buna ülkesinin de katılacağını açıkladı.

Bakan Szijjarto, Türk Konseyi üye ülkelerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret bakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yatırım fonunun öncelikle gıda, tarım ve altyapı yatırımlarını finanse edeceğini belirten Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Konseyi üye ülkeleri, Türk yatırım fonu kurma kararı aldılar ve bu oluşuma biz de katılacağız. Türkiye'nin de söz konusu yatırım fonuna katılımı bunun önemini arttırıyor. Türkiye'nin hedefi kısa bir süre içinde dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmek."

Türk Konseyi ülkeleri ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığına değinen Szijjarto, Macar Eximbank'ın Türk Konseyi ülkelerinde yatırım yapmak isteyen Macar şirketlere 707 milyon dolarlık kredi imkanı sunduğunu kaydetti.

Türk Konseyi ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Macaristan'a ciddi yardımlarda bulunduğunu ve bundan dolayı müteşekkir olduklarını vurgulayan Szijjarto, Türkiye'nin ülkesine maske yapımında kullanılması için 8 ton tekstil ihracatına izin verdiğini, Özbekistan'ın 650 bin, Kazakistan'ın 100 bin ve Azerbaycan'ın ise 40 bin maske yolladığını sözlerine ekledi.