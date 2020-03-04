Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika

Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu TBMM'yi ziyaret etti

6 saat önce

Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve beraberindeki heyet, TBMM'yi ziyaret ederek Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman ile görüştü.

Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu TBMM'yi ziyaret etti, System.String[]

Macaristan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve beraberindeki heyet, TBMM'yi ziyaret ederek Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman ile görüştü.

Yaman, ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Macaristan'ın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu bildiklerini dile getiren Yaman, 15 Temmuz sürecinde gösterilen dayanışmanın da Türk halkı tarafından unutulmayacağını kaydetti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinen Yaman, ilişkilerin artarak devam edeceğine dair inancını dile getirdi.

Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tilki de İdlib'de şehit düşen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin terörizmle mücadelesini desteklediklerini vurgulayan Tilki, AB ile yapılan görüşmeler konusunda da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tilki ve beraberindeki heyete Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.

Macaristan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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