Macaristan Ukrayna'dan dönen bin Faslı öğrenciyi kabul etti - Son Dakika
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Macaristan Ukrayna'dan dönen bin Faslı öğrenciyi kabul etti

26.04.2022 18:04
Macaristan Ukrayna'dan dönen bin Faslı öğrenciyi kabul etti

Fas Yüksek Öğretim Bakanı Abdullatif Miravi, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'daki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan bin Faslı öğrencinin eğitimlerini tamamlamak üzere Macaristan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Fas Yüksek Öğretim Bakanı Abdullatif Miravi, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'daki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan bin Faslı öğrencinin eğitimlerini tamamlamak üzere Macaristan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Fas Senatosu Genel Kurulu'nda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bakan Miravi, Macaristan makamlarının Faslı öğrencileri kabul ettiğini belirtti.

Miravi, "Macaristan'ın Rabat Büyükelçiliği, bin Faslı öğrencinin eğitimlerini Macaristan'da tamamlamaları önerisini bize sundu. Yapılan anlaşmalarla bu öğrenciler Macaristan'da eğitimlerini tamamlayacaktır." dedi.

Öte yandan Romanya ile de bir anlaşma sürecinin devam ettiğini ifade eden Miravi, Ukrayna'daki üniversitelerin birinci ve ikinci sınıflarındaki öğrencilerin de eğitimlerini Romanya'da tamamlamaları için çabaladıklarını kaydetti.

Ukrayna'dan dönen Faslı öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle 19 Nisan'da başkent Rabat'ta gösteri düzenlenmişti.

Ukrayna'da 9 binden fazla Faslı öğrenci okuyordu

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisinin açıklamalarına göre, Ukrayna'da okuyan Faslı öğrencilerin sayısı 9 bini aşıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı mart ayı başında, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Fas vatandaşlarının sayısının 5 bine ulaştığını aktarmıştı.

Yüksek Eğitim Bakanı Miravi de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etmişti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu da aktarmıştı.

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Macaristan, Ukrayna, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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